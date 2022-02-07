Травница назвала три растения для укрепления иммунитета

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Известная травница Мария Дьяченко призвала отказаться от аптечных витаминных препаратов, а вместо них пить чаи из лекарственных трав. Она назвала три растения, которые способствуют укреплению иммунной системы.

По словам эксперта, пользу для здоровья принесет настой из простого иван-чая. Он укрепляет иммунитет, поможет снять интоксикацию, вывести шлаки. Если пить такой чай длительное время, организм будет намного лучше защищен от любых вирусных инфекций.

Также травница порекомендовала завести семейную традицию: всем вместе пить ромашковый или другой общевитаминный чай. Ромашка обладает хорошими противовоспалительными свойствами.

Кроме того, полезно пить чай из цветков клевера. Как рассказала травница, этот напиток практически не имеет противопоказаний. Он также помогает укрепить иммунную систему, передает «Царьград».

До этого ученые назвали провоцирующие рак овощи. Консервированные овощи, которые не содержат крахмала, могут провоцировать возникновение рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Всемирного фонда исследования рака.