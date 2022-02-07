Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новую школу более чем на тысячу мест построили в Зеленограде

Иван Юминов

Город
Новую школу более чем на тысячу мест построили в Зеленограде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Зеленоград, 17-й микрорайон Карта всех событий

Школа на 1,1 тысячи мест готовится к вводу в эксплуатацию в Зеленограде. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 7 февраля.

— Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам школы в Зеленограде привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, — рассказал глава ведомства.

Здание возвели за счет средств инвестора на территории ЖК «Жемчужина Зеленограда» в районе Крюково, микрорайон 17. Согласно проекту, в школе появятся помещения для шитья и кулинарии, кабинеты для изучения анатомии, а также мастерские для работы по дереву и металлу.

Младшие классы будут заниматься спортом в гимнастическом зале, а старшие — в двух больших спортзалах с раздевалками и душевыми комнатами. Новая школа будет приспособлена для детей с ограниченными возможностями, отмечается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

3 февраля сообщалось, что суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.

Так, в 2021 году пять новых услуг стали доступны в суперсервисе. Они позволили более эффективно и быстро совершать переезд в новостройки.

Читайте также:
Строительство Мосгосстройнадзор Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте