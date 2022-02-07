Новую школу более чем на тысячу мест построили в Зеленограде

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зеленоград, 17-й микрорайон Карта всех событий

Школа на 1,1 тысячи мест готовится к вводу в эксплуатацию в Зеленограде. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 7 февраля.

— Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам школы в Зеленограде привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, — рассказал глава ведомства.

Здание возвели за счет средств инвестора на территории ЖК «Жемчужина Зеленограда» в районе Крюково, микрорайон 17. Согласно проекту, в школе появятся помещения для шитья и кулинарии, кабинеты для изучения анатомии, а также мастерские для работы по дереву и металлу.

Младшие классы будут заниматься спортом в гимнастическом зале, а старшие — в двух больших спортзалах с раздевалками и душевыми комнатами. Новая школа будет приспособлена для детей с ограниченными возможностями, отмечается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

3 февраля сообщалось, что суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.

Так, в 2021 году пять новых услуг стали доступны в суперсервисе. Они позволили более эффективно и быстро совершать переезд в новостройки.