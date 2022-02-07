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Безработный ударил в ходе ссоры ножом мужчину на северо-востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Безработный ударил в ходе ссоры ножом мужчину на северо-востоке Москвы
Фото: depositphotos
г. Москва, Ярославское ш., д. 122А, Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Москве задержали 45-летнего безработного, ударившего ножом человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, задержанный вечером 5 февраля ударил ножом в грудь 50-летнего мужчину в ходе ссоры возле дома на Ярославском шоссе. Пострадавший был госпитализирован нарядом скорой помощи.

Нападавшего задержали на следующий день.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

До этого сообщалось, что двое безработных мужчин избили битой случайного прохожего в столичном районе Кузьминки. По предварительным данным, в ночь на 6 февраля двое безработных мужчин избили битой 42-летнего человека возле подъезда жилого дома в Кузьминках. Злоумышленники нанесли ему не меньше шести ударов, один из которых пришелся по лицу.

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