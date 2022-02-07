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Двое безработных с битой избили случайного прохожего на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Двое безработных с битой избили случайного прохожего на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Волгоградский просп., д.86, корп. 2. Карта всех событий

Двое безработных мужчин избили битой случайного прохожего в столичном районе Кузьминки. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, в ночь на 6 февраля двое безработных мужчин избили битой 42-летнего человека возле подъезда жилого дома в Кузьминках. Злоумышленники нанесли ему не меньше шести ударов, один из которых пришелся по лицу.

Пострадавшего госпитализировали, а нападавшие вскоре были задержаны полицией.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, совершенное группой лиц».

До этого, 3 февраля, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по московскому району Измайлово арестовали троих мужчин, подозреваемых в совершении нападения на 89-летнего мужчину и хищения у него 160 тысяч рублей.

Злоумышленники напали на пенсионера в его собственной квартире. Так, в один из дней они получили ключ от квартиры пожилого человека от одной из помощниц нападавших. Ночью того же дня злоумышленники ворвались в квартиру пострадавшего и распылили ему в лицо содержимое баллончика.

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