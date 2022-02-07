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Минздрав одобрил клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав одобрил клинические исследования «КовиВака» с участием детей
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований в понедельник, 7 февраля.

— Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей, — говорится в реестре.

Участие в исследовании примут 1050 добровольцев. Его планируется завершить в декабре 2022 года, отмечается на сайте реестра.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ»: в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

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