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В петербургской гимназии назвали причину увольнения читавшего Хармса педагога

Иван Юминов

Общество
В петербургской гимназии назвали причину увольнения читавшего Хармса педагога
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Администрация гимназии № 168 в Санкт-Петербурге, откуда уволилась педагог, не называла поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского «врагами народа». Об этом заявили в администрации Центрального района в понедельник, 7 февраля.

— Никаких фраз о том, что Хармс и Введенский — «враги народа» или «пособники фашистов», конечно же, не было, — привели в учреждении слова директора гимназии Светланы Лебедевой.

Педагог Серафима Сапрыкина, по данным администрации, без согласования поменяла тему занятия для учащихся старших классов. Девушку взяли на работу в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС, отмечает РИА Новости.

7 февраля стало известно, что в декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов Хармса и Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум: или уволиться, или уйти по статье утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов» — за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило женщину.

В итоге Сапрыкина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Позднее учительница сообщила о данном инциденте в социальных сетях.

Она отметила, что после случившегося «новый 1937-й» стал «на шаг ближе к нам и нашим детям». Педагог добавила, что о таких случаях необходимо рассказывать, иначе ситуация может в будущем обернуться неприятными последствиями.

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