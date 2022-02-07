Педагога уволили в Петербурге за чтение стихов репрессированных поэтов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов — Даниила Хармса и Александра Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ или уволиться, или она уйдет по статье утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов», за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило ее.

В итоге Сапрыкина написала заявление по собственному желанию, пишет Readovka.

Позднее учительница сообщила о данном инциденте в социальных сетях. Она отметила, что после случившегося «новый 1937-й» стал «на шаг ближе к нам и нашим детям». Педагог добавила, что о таких случаях необходимо рассказывать, иначе ситуация может в будущем обернуться неприятными последствиями.

Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Тогда они были заключены в тюрьму и были временно высланы из Ленинграда. В 1941-м году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса реабилитировали в 1960 году, Введенского — в 1964-м.

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