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Педагога уволили в Петербурге за чтение стихов репрессированных поэтов

Юлия Курганова

Общество
Педагога уволили в Петербурге за чтение стихов репрессированных поэтов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов — Даниила Хармса и Александра Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ или уволиться, или она уйдет по статье утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов», за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило ее.

В итоге Сапрыкина написала заявление по собственному желанию, пишет Readovka.

Позднее учительница сообщила о данном инциденте в социальных сетях. Она отметила, что после случившегося «новый 1937-й» стал «на шаг ближе к нам и нашим детям». Педагог добавила, что о таких случаях необходимо рассказывать, иначе ситуация может в будущем обернуться неприятными последствиями.

Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Тогда они были заключены в тюрьму и были временно высланы из Ленинграда. В 1941-м году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса реабилитировали в 1960 году, Введенского — в 1964-м.

Устроивших застолье на работе и говоривших о «черни» чиновников в Калуге уволили. Четверых сотрудников калужского министерства природных ресурсов и экологии уволили после видео с вечернего застолья в здании ведомства.

Видеоролик, на котором сотрудники министерства распивают спиртное, а человек, похожий на заместителя министра Ивана Глумова, держит в руках пистолет, появилось в социальных сетях вечером в понедельник, 24 января.

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