Устроивших застолье на работе и говоривших о «черни» чиновников в Калуге уволили

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Четверых сотрудников калужского Министерства природных ресурсов и экологии уволили после видео с вечернего застолья в здании ведомства. Об этом сообщили во вторник, 25 января, РБК в пресс-службе губернатора Калужской области.

Видеоролик, на котором сотрудники министерства распивали спиртное, а человек, похожий на заместителя министра Ивана Глумова, держит в руках пистолет, появилось в социальных сетях вечером в понедельник, 24 января. На кадрах видно, что на столе у чиновника стоят кружка и рюмка с жидкостью коричневого цвета, также слышна беседа с нецензурной бранью, сообщает издание «Калужские новости».

«Рубили бороды и отрубим голову. Петр Первый все это сделал», — говорит мужской голос, который принадлежал человеку, не попавшему в кадр.

Далее отпускается несколько шуток про «народ», и потом звучит фраза: «Чернь эта вся поднялась».

«ГТРК Калуга» сообщает, что в министерстве по факту произошедшего проведут служебную проверку. Кроме того, проверку инициировала прокуратура.

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