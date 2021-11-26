Главу кузбасского Прокопьевска уволили из-за банкета во время траура

Фото: Telegram / Цивилев. Live

Глава города Прокопьевск в Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку из-за банкета по случаю назначения на пост. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в пятницу, 26 ноября.

— В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей, — рассказал чиновник.

Сложно найти слова, которыми можно описать данную ситуацию, подчеркнул он. Цивилев уточнил в своем Telegram-канале, что люди на том банкете не имели сердца, а Старченко отправлен в отставку.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.