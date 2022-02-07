Мужчина расстрелял из пистолета своего брата и покончил с собой на востоке Москвы

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Россия, Москва, Погонный проезд Карта всех событий

Следком расследует уголовное дело о расстрелявшем из пистолета своего брата мужчине, который после этого покончил с собой. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, ночью 6 февраля в квартире жилого дома, расположенного по Погонному проезду, произошла ссора между двумя братьями. Потеряв контроль старший брат схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в своего родственника. Запаниковав, мужчина сбежал из квартиры и, спустя некоторое время, покончил с собой.

Однако, несмотря на ранения, младший брат выжил. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи допрашивают родственников и соседей, назначены необходимые судебные экспертизы, — заявила Иванова.

До этого сообщалось, что москвичка убила своего сожителя во время ссоры. Во время ссоры 54-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в грудь, от чего тот скончался на месте.