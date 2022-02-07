Москвичей призвали не расслабляться из-за ситуации по COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, однако еще рано расслабляться. Об этом заявил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко в понедельник, 7 февраля.

— Главный вывод прошлой недели — ситуация стабилизировалась. В Москве было зафиксировано рекордное количество случаев заражения COVID-19, — рассказал специалист.

При этом прирост в стационарах шел не такими быстрыми темпами, уточнил он. Еще рано расслабляться, нельзя забывать об ограничениях и вакцинации, подчеркнул доктор.

Основная нагрузка, считает он, оказалась на специалистах из амбулаторного звена. Штамм «омикрон» похож на ОРВИ из-за путей передачи инфекции и короткого инкубационного периода, отметил Вечорко в Telegram-канале.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.