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Выставка-эссе «Опыты» откроется в центре «РОСИЗО»

Ольга Маркова

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Выставка-эссе «Опыты» откроется в центре «РОСИЗО»
Фото: Пресс-служба РОСИЗО
ПЕТРОВЕРИГСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1 Карта всех событий

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку-эссе Юрия Купера «Опыты». В творчестве мастера можно выделить ряд повторяющихся и узнаваемых образов, найденных художником, освоенных, а затем переосмысленных. Художник проявляет внимание к предмету, исследует его и в каждой новой работе фиксирует результат этого исследования.

Посетители увидят живопись, керамику, графику, книжную иллюстрацию, ювелирные работы, архитектурные проекты и театральную сценографию. Работы отражают одновременно масштаб творчества художника и его художественную индивидуальность.

Фокус на деталях в живописных полотнах или выражение замысла целых архитектурных ансамблей общественных и частных зданий, представленных на выставке в качестве визуализированных проектов, провоцирует зрителя на размышление о реальном и иллюзорном, о границах и преодолении границ между видами искусства благодаря единству образов художника.

В экспозиции также представлены эскизы Юрия Купера к нескольким театральным постановкам.

Выставка открыта с 10 февраля по 20 марта, сообщает пресс-служба РОСИЗО.

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