Выставка-эссе «Опыты» откроется в центре «РОСИЗО»
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку-эссе Юрия Купера «Опыты». В творчестве мастера можно выделить ряд повторяющихся и узнаваемых образов, найденных художником, освоенных, а затем переосмысленных. Художник проявляет внимание к предмету, исследует его и в каждой новой работе фиксирует результат этого исследования.
Посетители увидят живопись, керамику, графику, книжную иллюстрацию, ювелирные работы, архитектурные проекты и театральную сценографию. Работы отражают одновременно масштаб творчества художника и его художественную индивидуальность.
Фокус на деталях в живописных полотнах или выражение замысла целых архитектурных ансамблей общественных и частных зданий, представленных на выставке в качестве визуализированных проектов, провоцирует зрителя на размышление о реальном и иллюзорном, о границах и преодолении границ между видами искусства благодаря единству образов художника.
В экспозиции также представлены эскизы Юрия Купера к нескольким театральным постановкам.
Выставка открыта с 10 февраля по 20 марта, сообщает пресс-служба РОСИЗО.