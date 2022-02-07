Москвичка лишилась 10 тысяч рублей при попытке купить кухонный гарнитур

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Жительница столицы хотела купить кухонный гарнитур по объявлению в интернете и лишилась 10 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

Там уточнили, что 20-летняя девушка, проживающая в районе Люблино, увидела в Сети объявление о продаже кухонного гарнитура за 20 тысяч рублей. Списавшись с продавцом, она договорилась отправить ему в качестве предоплаты 10 тысяч рублей. После этого покупательница вместе со своим отцом отправилась по указанному в объявлении адресу.

Уже во время поездки она заметила, что объявление о продаже на сайте заблокировали. Добравшись до указанного дома, потерпевшая выяснила, что номер квартиры не совпадает с указанным подъездом. Дозвониться до продавца у нее не получилось, так как ее номер был внесен в черный список. Поняв, что стала жертвой мошенника, девушка обратилась в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция на данный момент разыскивает мошенника.

Дело на 25 миллионов рублей

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали исполняющего обязанности гендиректора предприятия, связанного с Минэнерго, по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.

По ее словам, в 2018–2021 годах обвиняемый представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, фиктивные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ.

Топ-менеджер занижал рыночную стоимость имущества на 90 процентов и таким образом не проводил согласование сделок с Минэнерго. При реализации транспорта подозреваемый получал от покупателей деньги, равные фактической стоимости имущества, и часть суммы присваивал себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».