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Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за оттепели

Евгений Белоусов

Город
Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за оттепели
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Из-за оттепели на улицах Москвы дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе предприятия.

— В связи с оттепелью в столице задействованы бригады Мосводостока. В городе работает порядка 300 бригад и 290 единиц техники, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Мосводостока принимают обращения о скоплениях воды и оперативно прибывают по адресам, где пропускают всю талую воду в ливневую сеть, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что новая рабочая неделя для жителей Московского региона начинается с потепления, которое принесет североатлантический циклон «Роксана». По словам специалиста, в Московской области днем столбики термометров поднимутся до минус трех — плюс двух градусов. Это немного выше установленной климатической нормы февраля.

Погода будет облачной, возможны ежедневные осадки в виде снега и мокрого снега. Слабые оттепели и последующие заморозки могут привести к гололеду, так что водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах.

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