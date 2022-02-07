Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

В Москве на минувшей неделе произошло 117 ДТП, в которых погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— С 31 января по 6 февраля 2022 года в столице зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий — шесть человек погибли, 132 получили ранения, в том числе 8 детей в возрасте до 16 лет, — говорится в сообщении ведомства.

По данным столичной ГИБДД, наиболее распространенными видами аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств (55) и наезды на пешеходов (37). В 12 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

Самым аварийным днем прошлой недели оказался вторник, 1 февраля. В этот день произошли 22 дорожные аварии, в которых пострадали 27 человек и один погиб.

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До этого сообщалось, что сотрудники аварийно-спасательного формирования в 2021 году совершили более 600 выездов на места ДТП. 74 дорожных спасателя выезжали на места аварий для оказания первой помощи пострадавшим и ликвидации последствий происшествий.