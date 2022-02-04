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Дорожные спасатели в Москве совершили 600 выездов на места ДТП в 2021 году

Георгий Соланович

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Дорожные спасатели в Москве совершили 600 выездов на места ДТП в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сотрудники аварийно-спасательного формирования в 2021 году совершили более 600 выездов на места ДТП. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

174 дорожных спасателя выезжают на места аварий для оказания первой помощи пострадавшим и ликвидации последствий происшествий. В их распоряжении восемь аварийно-спасательных автомобилей, дежурные посты находятся в шести административных округах столицы, говорится в сообщении.

В минувшем году автоинспекторы составили свыше 350 тысяч административных протоколов на водителей, не уплачивающих вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Статистика ГИБДД

В Москве на прошлой неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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