Более 350 тысяч протоколов составили на водителей-«уклонистов» в 2021 году

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В 2021 году автоинспекторы составили свыше 350 тысяч административных протоколов на водителей, не уплачивающих вовремя штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, в минувшем году составлено 350 673 административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — «Уклонение от исполнения административного наказания».

В ведомстве напомнили, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

До этого в ГИБДД сообщили, что в минувшем месяце полиция задержала более двух тысяч водителей с признаками опьянения. Примечательно, что в 2021 году было возбуждено более 1,5 тысячи уголовных дел в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.