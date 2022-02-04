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Более двух тысяч водителей с признаками опьянения задержали в Москве в январе

Илья Ашуров

Происшествия
Более двух тысяч водителей с признаками опьянения задержали в Москве в январе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В минувшем месяце полиция задержала более двух тысяч водителей с признаками опьянения. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В январе нового года наши сотрудники задержали более двух тысяч водителей с признаками опьянения и более ста водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде. Последним грозит уголовная ответственность, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД также отметили, что за повторное вождение в нетрезвом виде водители могут привлекаться к уголовной ответственности. Так, в 2021 году было возбуждено более 1,5 тысячи уголовных дел в отношении таких водителей.

До этого сообщалось, что в 2021 году в авариях на дорогах Москвы пострадали почти десять тысяч человек. При этом число погибших в ДТП снизилось более чем на пять процентов по сравнению с предшествующим годом.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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