Минстрой отреагировал на проект нового закона о похоронном деле

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Минстрой не получал разрабатываемый депутатами Госдумы законопроект о похоронном деле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 февраля.

— На данный момент законопроект о похоронном деле, разработанный депутатами Госдумы, в Минстрой России не поступал. Официальная позиция ведомства будет сформирована после ознакомления с документом и прохождения законопроектом всех необходимых регламентных процедур, — говорится в сообщении.

Обсуждение и доработка документа, как уточняется, будет вестись с депутатами после ознакомления с проектом, отмечает ТАСС.

7 февраля депутат Светлана Разворотнева сообщила, что новый законопроект о похоронном деле, призванный сделать сферу прозрачной и безопасной, планируется внести в Госдуму в текущую сессию. Документ отменит и разделение сфер между похоронными предприятиями, уточнила она.

По ее словам, в проекте уточнят понятие места захоронения и кто выдает на них разрешения. Помимо этого, речь будет идти о введении реестра кладбищ и общедоступных мест захоронения, добавила депутат. Похоронным организациям потребуется получать государственные разрешения через портал «Госуслуги».

Инициатива предполагает создание их реестра, а также отдельно для тех, у кого было отозвано разрешение. Ответственность за сохранения кладбищ предполагается возложить на предприятия, созданные органами власти.