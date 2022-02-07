Телефонный мошенник похитил более 460 тысяч рублей у пенсионерок в Волоколамске

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Россия, Московская область, Волоколамск Карта всех событий

Полицейские в Волоколамске задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении нескольких пенсионерок. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратились местные пенсионерки 80, 84 лет и 81 года. Каждой из них звонила женщина, представлявшаяся дочкой либо внучкой, и сообщала, что она якобы попала в ДТП, где пострадали люди, и находится в больнице.

После этого звонившая просила переслать ей деньги для урегулирования вопроса с близкими пострадавших. Пенсионерки переводили мошеннице запрошенные ею средства. Только связавшись со своими настоящими родственниками, потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников.

— Общий материальный ущерб составил более 460 тысяч рублей, — отметила Петрова.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре они задержали ранее судимого 31-летнего жителя Ивановской области. На данный момент он заключен под стражу, а полиция ищет его соучастников.

Дело на 25 миллионов рублей

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали исполняющего обязанности гендиректора предприятия, связанного с Минэнерго, по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.

По ее словам, в 2018–2021 годах обвиняемый представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, фиктивные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ.

Топ-менеджер занижал рыночную стоимость имущества на 90 процентов и таким образом не проводил согласование сделок с Минэнерго. При реализации транспорта подозреваемый получал от покупателей деньги, равные фактической стоимости имущества, и часть суммы присваивал себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».