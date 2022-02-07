Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Телефонный мошенник похитил более 460 тысяч рублей у пенсионерок в Волоколамске

Евгений Белоусов

Происшествия
Телефонный мошенник похитил более 460 тысяч рублей у пенсионерок в Волоколамске
Фото: Pixabay / Fleimax
Россия, Московская область, Волоколамск Карта всех событий

Полицейские в Волоколамске задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении нескольких пенсионерок. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратились местные пенсионерки 80, 84 лет и 81 года. Каждой из них звонила женщина, представлявшаяся дочкой либо внучкой, и сообщала, что она якобы попала в ДТП, где пострадали люди, и находится в больнице.

После этого звонившая просила переслать ей деньги для урегулирования вопроса с близкими пострадавших. Пенсионерки переводили мошеннице запрошенные ею средства. Только связавшись со своими настоящими родственниками, потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников.

— Общий материальный ущерб составил более 460 тысяч рублей, — отметила Петрова.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре они задержали ранее судимого 31-летнего жителя Ивановской области. На данный момент он заключен под стражу, а полиция ищет его соучастников.

Дело на 25 миллионов рублей

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали исполняющего обязанности гендиректора предприятия, связанного с Минэнерго, по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.

По ее словам, в 2018–2021 годах обвиняемый представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, фиктивные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ.

Топ-менеджер занижал рыночную стоимость имущества на 90 процентов и таким образом не проводил согласование сделок с Минэнерго. При реализации транспорта подозреваемый получал от покупателей деньги, равные фактической стоимости имущества, и часть суммы присваивал себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также:
Подмосковье Пенсионеры Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте