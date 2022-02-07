«Не могла иначе поступить»: женщина спасла тонувшую хаски в Воронежской области

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Женщина спасла тонувшую в ледяной воде хаски в Воронежской области. Об этом стало известно в понедельник, 7 февраля.

В воскресенье, 6 февраля, 65-летняя жительница Россоши во время прогулки с подругами услышала вой собаки. Хаски повредила лапу и не могла выбраться из обледеневшего водоема. Женщина тут же разделась и нырнула в ледяную воду, чтобы помочь собаке. Пробив путь среди льда, она помогла животному выбраться на сушу.

Спасение попало на видео. На кадрах видно, как женщина выталкивает выбившуюся из сил хаски на берег.

— Собака упала в воду, позвала нас на помощь, — произносит за кадром одна из подруг женщины.

Видео: Telegram / @ostorozhno_novosti

Как рассказала позже сама спасительница, ей помогла подготовка. Женщина раньше занималась плаванием, а сейчас ходит на прогулки и обливается водой. Она добавила, что с ней уже связалась владелица хаски: поблагодарила за спасение и рассказала, что собака вернулась домой.

— Я не могла иначе поступить, — цитирует женщину Telegram-канал «Осторожно, новости».

До этого москвичам рассказали, как центр реабилитации спасает диких животных. Сейчас в нем находятся около 600 различных диких животных — от сов до волков, тигров и обезьян. Часто их спасают от контрабандистов или отбирают у безответственных хозяев, а затем выхаживают.