Блинкен заявил о готовности США к диалогу по безопасности с Россией

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США готовы к продолжению диалога по безопасности с Россией. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в понедельник, 7 февраля.

— Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт, в то же время мы и наши союзники готовы к тому, что будут реальные и глубокие последствия, в случае если Россия выберет продолжение агрессии, — рассказал дипломат.

Вашингтон, предупредил он, создал план быстрого и мощного ответа, который приведет к издержкам для экономики России. Данные меры лишат Москву необходимых технологий в ключевых секторах, приводит слова Блинкена сайт Госдепа.

6 февраля научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал «ВМ» два фактора, из-за которых западные СМИ продолжают нагнетать напряженность вокруг передвижения российских войск вдоль границ с Украиной. Во-первых, сама информационная кампания, начавшись, уже не может просто так остановиться.

Западные группы влияния через подконтрольные им СМИ сами себя серьезно убедили в том, что вторжение реально, и стали фактически заложниками этого, говорит эксперт. Второй фактор — сугубо политический, связанный с отношениями с собственным электоратом.

По словам Журавлева, западный избиратель, в первую очередь американский, относится к России двойственно. С одной стороны, он не испытывает любви к России, а испытывает страх, а с другой — требует от своих правительств с нашей страной договариваться, заключил политолог.