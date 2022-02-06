Заложники информационного шума: зачем западные СМИ постоянно говорят о вторжении России на Украину

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Западные СМИ продолжают нагнетать напряженность вокруг передвижения российских войск вдоль границ с Украиной. В воскресенье, 6 февраля, издание The Washington Post написало о том, что Россия якобы стянула к границам Украины 70 процентов собственных «сил вторжения». А накануне агентство Bloomberg вообще ошибочно сообщило о вторжении российских войск на Украину. О том, почему в информационном поле продолжается истерия, — в материале «Вечерней Москвы».

Людей «накрутили»

Как объяснил научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, здесь можно выделить два очень тесно переплетенных между собой фактора.

Во-первых, сама информационная кампания, начавшись, уже не может просто так остановиться. Западные группы влияния через подконтрольные им СМИ себя сами серьезно убедили в том, что вторжение реально, и стали фактически заложниками этого, говорит эксперт.

— Пастырь становится заложником паствы. Он людей накрутил и вынужден продолжать это делать, иначе его просто затопчут. Это одна сторона. Некая информационная инерция, которая не ослабляется, а усиливается сама собой. Одни сказали так, другие должны сказать круче, иначе их читать и смотреть не будут. Так что в некотором смысле кувыркаться легче начать, чем закончить, — отметил политолог.

Избиратель требует договариваться с Россией

Второй фактор — сугубо политический, связанный с отношениями с собственным электоратом.

По словам Журавлева, западный избиратель, в первую очередь американский, относится к России двойственно. С одной стороны, он не испытывает любви к России, а испытывает страх, а с другой — требует от своих правительств с нашей страной договариваться. Политики же, в свою очередь, пытаются создать видимость удовлетворения этого запроса. Собственно, поэтому президенты Дональд Трамп и Джо Байден встречались с Путиным в Хельсинки и Женеве, напомнил собеседник «ВМ».

— Американцы хотели показать таким образом, что они пытались договориться с Россией. Но для них договоренности — это когда они нам диктуют, а мы выполняем. Других видов договоренностей они не предусматривают. И это надо как-то своему населению объяснить, дескать: «Русские — варвары, хотят завоевать Европу, договориться с ними невозможно. Им можно только противостоять». Но воевать они с нами не хотят, хотят давить санкциями. И «не они в этом виноваты, виноваты ужасные русские», — констатировал политолог.

Элитам война не нужна

При этом реального противостояния хотят лишь отдельные группы влияния, но не элиты в целом, уточнил спикер. Элитам же просто нужно нагнетание напряженности, чтобы не договариваться о размещении или сокращении каких-то вооружений. Но в целом у них умеренный подход к ситуации.

— Если бы вся элита была едина в желании начать военное противостояние, война бы уже началась. Большинству элит война не нужна. Им вообще не нужны встряски, потому что любая встряска может произвести к тому, что наверху их уже не будет. Элиты консервативны, им есть что терять, — заключил Журавлев.

По утверждениям западных СМИ, Россия якобы стянула к границе с Украиной 70 процентов сил и средств от числа военных, достаточного для полномасштабного вторжения. Если вторжение состоится, американцы прогнозируют, что Киев падет за пару дней, а война приведет к десяткам тысячам жертв среди военного и гражданского населения Украины, а также к большому потоку беженцев. Однако российская сторона саму идею и наличие планов вторжения на Украину отрицает.