«До языка войны еще далеко»: политолог Лукьянов оценил перспективы переговоров России и США

Фото: Минобороны РФ

Стратегия России при ведении переговоров с США и НАТО по безопасности нацелена на попытку хоть как-то прекратить бесконечные и непродуктивные диалоги. И если для Вашингтона и Брюсселя эти переговоры сводятся только к украинскому кризису, для Москвы этот вопрос стоит гораздо шире. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов, комментируя новость о том, что Москва официально ответила на предложения по деэскалации ситуации на Украине.

По словам эксперта, нынешняя риторика, которую ведут Москва, Вашингтон и Брюссель, отдаленно напоминает период холодной войны. Но все на самом деле не так критично, уверен собеседник «ВМ»:

— Идет конфронтационная политика и риторика, но до языка войны нам еще далеко, да и вряд ли мы дойдем до такого уровня. Последний демарш России, связанный с предоставлением отчетности о том, что мы не будем вторгаться на Украину, как раз нацелен на то, чтобы выйти из фазы бесконечных и бесплодных переговоров и перейти к фазе реального обсуждения взаимных недовольств и попытки поиска баланса.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не только об Украине, которая так интересует оппонентов:

— Это просто Запад постоянно переводит тему на украинский кризис, а для России вопрос безопасности стоит гораздо шире и острее.

На вопрос, достигнут ли стороны взаимопонимания и консенсуса, эксперт затрудняется ответить:

— Трудно однозначно ответить. Но мне кажется, что в конце концов переговоры приведут к небольшому сдвигу в позициях сторон. Хоть никто из них не пойдет на уступки, но это позволит снять напряжение между сторонами, накопившееся в течение многолетних несогласий, что несколько успокоит стороны и приведет к более стабильному сосуществованию на какое-то время. Но позиции и стратегию все равно никто не поменяет.

Ранее стало известно, что США получили от РФ ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине. В Госдепе назвали непродуктивными переговоры с Москвой в публичном пространстве и заявили, что США оставят на усмотрение России возможность обсуждения этого ответа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения из США о получении ответа от России по гарантиям безопасности путаницей. Он отметил, что Москва пока не дала «основного ответа по главной теме». Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко опроверг сообщения о передаче в Соединенные Штаты ответа на предложения по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.