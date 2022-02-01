В Кремле назвали путаницей сообщения о получении США ответа РФ по безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения из США о получении ответа от России по гарантиям безопасности являются путаницей, речь шла о других соображениях. Об этом во вторник, 1 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока основного ответа РФ по главной теме, наверное, нынешних времен, передано не было, пока еще этот ответ готовится, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

1 февраля Соединенные Штаты Америки подтвердили, что получили от Российской Федерации письменный ответ на предложение по деэскалации ситуации на Украине.

Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко опроверг сообщения о передаче в Соединенные Штаты ответа на предложения по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.