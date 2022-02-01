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Госдеп заявил, что получили от России ответ на предложение по деэскалации

Виктория Храменкова

Политика
Госдеп заявил, что получили от России ответ на предложение по деэскалации
Фото: state.gov

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что получили от Российской Федерации письменный ответ на предложение по деэскалации ситуации на Украине. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказали в Госдепартаменте.

— Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России, — передает РИА Новости слова представителя американского дипведомства.

Однако он заявил, что ведение переговоров в публичном пространстве является непродуктивным. Обсуждение этого ответа Соединенные Штаты оставят на усмотрение России.

— Вашингтон привержен диалогу с Москвой по вопросам безопасности, включая украинский кризис, и намерен продолжать тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Киев, — подчеркнул представитель Госдепа.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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