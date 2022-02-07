Корабли Северного флота России вошли в Средиземное море

Фото: Минобороны РФ

Корабли Северного флота вошли в Средиземное море для участия в военно-морских учениях. Об этом сообщили в пресс-службе флота в понедельник, 7 февраля.

— Отряд боевых кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив, — говорится в сообщении.

Кораблям предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Тихоокеанского и Черноморского флотов. На первом этапе дальнего похода североморцы поучаствовали в учении с арктической экспедиционной группой, отмечает РИА Новости.

31 января сообщалось, что корабли российского Черноморского флота завершили учения в Черном море и вернулись в места постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. На морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Экипажи кораблей провели отработку различных ситуаций, в том числе проверку связи, борьбу за живучесть, противовоздушную, противолодочную и противодиверсионную оборону во время стоянки или морского перехода. На базах они пополнят запасы снаряжения, специалисты проведут техобслуживание.