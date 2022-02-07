Израильские ученые рассказали, как в девять раз сократить риск смерти от COVID-19

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При заболевании коронавирусом риск смерти существенно повышает недостаток в организме витамина D. К такому выходу пришли ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи. Результаты их исследования опубликованы в Times of Israel.

Исследование проводилось с участием пациентов, больных тремя штаммами, которые существовали еще до «омикрона». Уточняется, что эти данные актуальны и для новой мутации коронавируса.

Как сообщили ученые, 26 процентов пациентов, страдающих дефицитом витамина D, скончались из-за тяжелой формы коронавируса. Больные с нормальными показателями этого элемента умирали всего в трех процентах случаев.

Ученые пришли к выводу, что витамин D сокращает вероятность тяжелого и критического состояния из-за коронавируса в 14 раз, а риск летального исхода уменьшается в девять раз, передает издание.

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До этого врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что витамины C, D, B12, цинк и омега-3 помогают укрепить иммунитет человека в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

По ее словам, перед началом употребления витаминов стоит сдать анализы и понять, какого витамина недостает организму, а какие полезные вещества уже есть. Также Соломатина рекомендует озаботиться укреплением иммунитета до возможного заражения, а не в момент болезни или после нее