Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Израильские ученые рассказали, как в девять раз сократить риск смерти от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Израильские ученые рассказали, как в девять раз сократить риск смерти от COVID-19
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

При заболевании коронавирусом риск смерти существенно повышает недостаток в организме витамина D. К такому выходу пришли ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи. Результаты их исследования опубликованы в Times of Israel.

Исследование проводилось с участием пациентов, больных тремя штаммами, которые существовали еще до «омикрона». Уточняется, что эти данные актуальны и для новой мутации коронавируса.

Как сообщили ученые, 26 процентов пациентов, страдающих дефицитом витамина D, скончались из-за тяжелой формы коронавируса. Больные с нормальными показателями этого элемента умирали всего в трех процентах случаев.

Ученые пришли к выводу, что витамин D сокращает вероятность тяжелого и критического состояния из-за коронавируса в 14 раз, а риск летального исхода уменьшается в девять раз, передает издание.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

До этого врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что витамины C, D, B12, цинк и омега-3 помогают укрепить иммунитет человека в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

По ее словам, перед началом употребления витаминов стоит сдать анализы и понять, какого витамина недостает организму, а какие полезные вещества уже есть. Также Соломатина рекомендует озаботиться укреплением иммунитета до возможного заражения, а не в момент болезни или после нее

Читайте также:
Ученые Коронавирус Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте