Диетолог Соломатина назвала витамины, которые нужно пить в период распространения «омикрона»

Фото: Pexels

Витамины C, D, B12, цинк и омега-3 помогают укрепить иммунитет человека в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, перед началом употребления витаминов стоит сдать анализы и понять, какого витамина не достает организму, а какие полезные вещества уже есть. Также Соломатина рекомендует озаботиться укреплением иммунитета до возможного заражения, а не в момент болезни или после нее.

— Если, например, пить витамин C во время болезни, он может уже не успеть «отработать», и будет упущен очень важный момент, — пояснила эксперт.

Врач-диетолог уточнила, что витамин С и цинк способствуют укреплению иммунитета, витамин А оказывает положительное влияние на слизистую человека, а витамины В12 и D поддерживают нервную систему организма, передает «Москва 24».

Необходимая доза витамина С в обязательном порядке указывается на упаковке продукта. Там отдельно прописаны профилактические дозировки для детей и взрослых, которые можно принимать, если в рационе не хватает овощей и фруктов. Однако переизбыток витамина С может, наоборот, навредить здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Макиша.

Также медик объяснила, как правильно принимать витамин С взрослым и детям.