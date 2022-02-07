«Фотофобия: врач рассказал о необычных последствиях COVID-19
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что у людей, которые переболели COVID-19, может наблюдаться нарушение равновесия и мозговой туман.
Он объяснил, что данное явление связано с тем, что при коронавирусной инфекции поражается головной мозг.
— Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет, или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился, — рассказал врач в беседе с URA.RU.
Также специалист отметил, что у людей могут наблюдаться проблемы со слухом, поскольку он соседствует с равновесием.
— С одной стороны — слуховые рецепторы, а с другой — полукружные канальца, отвечающие за равновесие. Дальше вся информация обрабатывается в головном мозгу, и если он поврежден, повреждены любые участки этого анализатора, то мы неизбежно страдаем, — заключил Водовозов.
Он подчеркнул, что перечисленные проблемы являются долгосрочными и врачи пока что не знают, как реабилитировать человека с подобными симптомами.
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