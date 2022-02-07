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«Фотофобия: врач рассказал о необычных последствиях COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Фотофобия: врач рассказал о необычных последствиях COVID-19
Фото: depositphotos

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что у людей, которые переболели COVID-19, может наблюдаться нарушение равновесия и мозговой туман.

Он объяснил, что данное явление связано с тем, что при коронавирусной инфекции поражается головной мозг.

— Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет, или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился, — рассказал врач в беседе с URA.RU.

Также специалист отметил, что у людей могут наблюдаться проблемы со слухом, поскольку он соседствует с равновесием.

— С одной стороны — слуховые рецепторы, а с другой — полукружные канальца, отвечающие за равновесие. Дальше вся информация обрабатывается в головном мозгу, и если он поврежден, повреждены любые участки этого анализатора, то мы неизбежно страдаем, — заключил Водовозов.

Он подчеркнул, что перечисленные проблемы являются долгосрочными и врачи пока что не знают, как реабилитировать человека с подобными симптомами.

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Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал способы защититься от новых штаммов COVID-19.

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