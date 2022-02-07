Гинцбург назвал способы защититься от новых штаммов COVID-19

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Иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции не дает достаточную защиту для противостояния новым штаммам COVID-19. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, защитить россиян от новых вариантов вируса может только вакцинация и бустер.

Говоря о возможностях иммунитета после болезни, специалист сослался на ряд «фундаментальных исследований».

— Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года, предупредил он.