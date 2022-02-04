Когда нужно ревакцинироваться второй раз и какой вакциной

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.

— Ревакцинация нужна через полгода после повторной прививки. Я советую прийти в пункт вакцинации, необязательно в поликлинику — можно в торговый центр. Там всегда принимает врач, посоветовавшись с которым можно выбрать вариант, который подходит конкретному человеку. У людей по-разному бывает: есть и переболевшие, и не болевшие, получившие две дозы или только одну, — рассказала собеседница «ВМ».

По словам специалиста, нет универсальных рекомендаций по самостоятельному выбору вакцины для ревакцинации: так, даже пожилой возраст необязательно будет однозначным доводом в пользу двухкомпонентной вакцины.

Как отметила иммунолог и терапевт Ирина Ярцева, обычно для повторной ревакцинации используется только одна доза.

— Двумя лучше прививаться, если человек изначально вакцинировался более года назад и при этом он соблюдал строгую изоляцию, ни с кем не общался, сидел дома и у него точно упал титр антител, — уверена эксперт.

В свою очередь, как рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок, после заражения коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», лучше ревакцинироваться в течение одного–трех месяцев с момента выздоровления.

— Сейчас начали изучать сыворотки переболевших «омикроном». Наблюдается такая ситуация: если человек «омикроном» переболел, у него нет кросс-реактивности с предыдущими штаммами. Человек вполне может переболеть другими штаммами, той же «дельтой», если она вернется, — отметил эксперт.

В России для ревакцинации доступны препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Последние два производятся в меньшем количестве, чем «Спутник», поэтому есть не во всех медицинских организациях.

Наиболее распространенный в России препарат для ревакцинации — «Спутник Лайт». Ревакцинация этим препаратом проводится в один этап.

При этом Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, создавшего вакцину, рекомендовал применять ее для повторной ревакцинации только людям до 65 лет.

— Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать прививку «Спутником V», — заявил Гинцбург.

Он также подчеркнул, что после «Спутника V» можно ревакцинироваться любой вакциной.

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве возросло за неделю почти на 70 процентов. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он также добавил, что количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов. При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.

При этом, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, среди граждан, зараженных штаммом коронавируса «омикрон», большинство из них до этого ни разу не заражались инфекцией и не вакцинировались. Она также добавила, что люди, которые заразились новым штаммом повторно, впервые переболели более года назад и не ревакцинировались. Глава Роспотребнадзора заявила, что приведенная статистика подтверждает тот факт, что выработанный ранее иммунитет защищает от новой вариации коронавируса.