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Гинцбург объяснил, какой вакциной делать повторную ревакцинацию

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург объяснил, какой вакциной делать повторную ревакцинацию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Спутник Лайт» рекомендуется выбирать, если человек ставит прививку уже в третий раз. Однако людям старше 65 лет при повторной ревакцинации нужно делать два компонента «Спутника V». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V». Позднее были созданы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».

Гинцбург объяснил, какой вакциной делать повторную ревакцинацию

В пятницу, 14 января, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн рассказал о том, какой препарат лучше использовать для ревакцинации. По словам вирусолога, в государствах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Франция, летальность «омикрона» составляет всего 0,1 процента. Поэтому стоит вовремя поставить прививку, а также позаботиться о ревакцинации. Действие вакцины длится в среднем до полугода.

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