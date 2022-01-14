Вирусолог Альтштейн рассказал, чем лучше ревакцинироваться от COVID-19

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Как следует подготовиться к новой волне коронавирусной инфекции, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, в государствах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Франция, летальность «омикрона» составляет всего 0,1 процента. Поэтому стоит вовремя поставить прививку, а также позаботиться о ревакцинации. Действие вакцины длится в среднем до полугода.

Вирусолог рассказал, какой препарат лучше использовать для ревакцинации.

— Разумеется, если есть возможность поставить «Спутник V» с его двумя дозами вакцины, то следует ей воспользоваться. Но подойдет и «Спутник Лайт», первый компонент «Спутника V», — пояснил он в комментарии ФАН.

Специалист отметил, что даже ревакцинированные «свежей» прививкой люди могут с большой вероятностью заболеть. Но при этом заболевание они перенесут в легкой форме, без серьезных осложнений и летальных исходов.

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До этого главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя шесть месяцев после прививки.