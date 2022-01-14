Вирусолог Альтштейн рассказал, чем лучше ревакцинироваться от COVID-19
Как следует подготовиться к новой волне коронавирусной инфекции, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн.
По словам вирусолога, в государствах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Франция, летальность «омикрона» составляет всего 0,1 процента. Поэтому стоит вовремя поставить прививку, а также позаботиться о ревакцинации. Действие вакцины длится в среднем до полугода.
Вирусолог рассказал, какой препарат лучше использовать для ревакцинации.
— Разумеется, если есть возможность поставить «Спутник V» с его двумя дозами вакцины, то следует ей воспользоваться. Но подойдет и «Спутник Лайт», первый компонент «Спутника V», — пояснил он в комментарии ФАН.
Специалист отметил, что даже ревакцинированные «свежей» прививкой люди могут с большой вероятностью заболеть. Но при этом заболевание они перенесут в легкой форме, без серьезных осложнений и летальных исходов.
До этого главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя шесть месяцев после прививки.