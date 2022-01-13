Терапевт Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки
Повторная вакцинация от коронавируса необходима, потому что уровень защитных антител имеет тенденцию снижаться в среднем через шесть месяцев. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.
— Клиническая картина говорит, что есть случаи повторного заражения, восприимчивости к инфекции, когда прошло больше шести месяцев после прививки, — пояснила она в комментарии Life.ru.
По словам Драпкиной, все это диктует необходимость обязательно ревакцинироваться. Особенно это важно в условиях появления новых штаммов и постоянной эволюции вируса.
Она добавила, что российские вакцины от коронавируса безопасны, ведь прошли все этапы проверки, необходимые для регистрации. Кроме того, имеется уже довольно большой опыт применения.
Ранее иммунолог Николай Крючков отметил необходимость сокращения сроков ревакцинации до четырех месяцев. По его мнению, срок в шесть месяцев является слишком долгим. Он добавил, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни.