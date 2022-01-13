Терапевт Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Повторная вакцинация от коронавируса необходима, потому что уровень защитных антител имеет тенденцию снижаться в среднем через шесть месяцев. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

— Клиническая картина говорит, что есть случаи повторного заражения, восприимчивости к инфекции, когда прошло больше шести месяцев после прививки, — пояснила она в комментарии Life.ru.

По словам Драпкиной, все это диктует необходимость обязательно ревакцинироваться. Особенно это важно в условиях появления новых штаммов и постоянной эволюции вируса.

Она добавила, что российские вакцины от коронавируса безопасны, ведь прошли все этапы проверки, необходимые для регистрации. Кроме того, имеется уже довольно большой опыт применения.

1/2 2/2

Ранее иммунолог Николай Крючков отметил необходимость сокращения сроков ревакцинации до четырех месяцев. По его мнению, срок в шесть месяцев является слишком долгим. Он добавил, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни.