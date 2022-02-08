Вильфанд спрогнозировал необычную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается необычная погода. Так, в европейской части России температура будет выше нормы, а на юге Западной и Средней Сибири ожидается аномальное похолодание.

Синоптик подчеркнул, что в Москве и ближайших регионах будут наблюдаться аномалии — плюс восемь-десять градусов.

— В Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на шесть-десять градусов выше нормы, будет оттепель. Кроме того, большинство ночей в течение рабочей недели будут тоже оттепельные. Очень теплая погода, но будут осадки в виде мокрого снега, — рассказал Вильфанд, передает ТАСС.

Аномальное похолодание придет в районы Сибири. Там температура опустится до минус 25-35 градусов. Это является на четыре-шесть градусов ниже нормы.

— В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы, — заключил эксперт.

В понедельник, 7 февраля, ГУП «Мосводосток» заявило, что из-за оттепели на улицах Москвы дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники. Уточняется, что сотрудники Мосводостока принимают обращения о скоплениях воды и оперативно прибывают по адресам, где пропускают всю талую воду в ливневую сеть.