Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вильфанд спрогнозировал необычную погоду

Виктория Храменкова

Общество
Вильфанд спрогнозировал необычную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается необычная погода. Так, в европейской части России температура будет выше нормы, а на юге Западной и Средней Сибири ожидается аномальное похолодание.

Синоптик подчеркнул, что в Москве и ближайших регионах будут наблюдаться аномалии — плюс восемь-десять градусов.

— В Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на шесть-десять градусов выше нормы, будет оттепель. Кроме того, большинство ночей в течение рабочей недели будут тоже оттепельные. Очень теплая погода, но будут осадки в виде мокрого снега, — рассказал Вильфанд, передает ТАСС.

Аномальное похолодание придет в районы Сибири. Там температура опустится до минус 25-35 градусов. Это является на четыре-шесть градусов ниже нормы.

— В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы, — заключил эксперт.

В понедельник, 7 февраля, ГУП «Мосводосток» заявило, что из-за оттепели на улицах Москвы дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники. Уточняется, что сотрудники Мосводостока принимают обращения о скоплениях воды и оперативно прибывают по адресам, где пропускают всю талую воду в ливневую сеть.

Читайте также:
Роман Вильфанд Россия Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте