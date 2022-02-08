Вирусолог рассказал об опасности частой ревакцинации

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Академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев рассказал, что после получения «Спутника V» или «Спутника Лайт» можно делать иностранную прививку. Однако между вакцинами должно пройти минимум 3-4 месяца.

Он объяснил, что частая ревакцинация может привести, например, к повышенному риску миокардита у мужчин.

— Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая «‎Спутник»‎, это полгода. В целом, безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше, — заявил вирусолог газете «Известия».

Позднее в израильском минздраве изданию подтвердили, что риск возникновения миокардита после третьей дозы вакцины есть, но заболевание встречается крайне редко — один случай на 15 тысяч.

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4 февраля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала, что в случае, если человек заразится штаммом «омикрон» после вакцинации от коронавирусной инфекции, то антитела, которые выработались от прошлых вариантов, поднимутся больше, чем когда «омикроном» заразится переболевший человек.