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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 февраля

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 8 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня возможны небольшие осадки. Также синоптики предупреждают, что на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла. Однако ночью в столице ожидается похолодание до минус трех градусов.

В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трех градусов. Ночью похолодает до минус пяти.

В этот день прогнозируется южный ветер. Его скорость будет составляться 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление — 740 милиметров ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что рабочая неделя для жителей Московского региона начинается с потепления, которое принесет североатлантический циклон «Роксана».

По словам специалиста, в Московской области днем столбики термометров поднимутся до минус трех — плюс двух градусов. Это немного выше установленной климатической нормы февраля. Погода будет облачной, возможны ежедневные осадки в виде снега и мокрого снега. Слабые оттепели и последующие заморозки могут привести к гололеду, так что водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах.

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