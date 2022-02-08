Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в саду имени Баумана

Георгий Соланович

Город
Флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в саду имени Баумана
МОСКВА / Фото: NECHAEVA
Старая Басманная улица, дом 15а, строение 15 Карта всех событий

Служебный флигель усадьбы Голицыных XVIII века начали реставрировать в парке имени Баумана. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Флигель появился на месте другого здания после пожара 1812 года и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Двухэтажный дом построен в стиле классицизм.

— В ходе работ в порядок будут приведены фасады и интерьеры памятника. Главная цель — обеспечить максимальную сохранность исторических конструкций и элементов. Кроме того, внимание уделяют воссозданию утраченного декора. Закончить работы планируется до конца 2022 года, — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Уточняется, что специалисты укрепят несущие конструкции и крышу, обновят штукатурку, отреставрируют лепные украшения, а также заменят окна, двери, инженерные коммуникации и восстановят историческую планировку, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице закончили реставрационные работы памятника-часовни русским гренадерам, ставшим героями Плевны. Он находится на площади Ильинские Ворота. Реставрация продолжалась восемь месяцев.

Читайте также:
Реставрация Сад имени Баумана Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте