Флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в саду имени Баумана

МОСКВА / Фото: NECHAEVA

Старая Басманная улица, дом 15а, строение 15 Карта всех событий

Служебный флигель усадьбы Голицыных XVIII века начали реставрировать в парке имени Баумана. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Флигель появился на месте другого здания после пожара 1812 года и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Двухэтажный дом построен в стиле классицизм.

— В ходе работ в порядок будут приведены фасады и интерьеры памятника. Главная цель — обеспечить максимальную сохранность исторических конструкций и элементов. Кроме того, внимание уделяют воссозданию утраченного декора. Закончить работы планируется до конца 2022 года, — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Уточняется, что специалисты укрепят несущие конструкции и крышу, обновят штукатурку, отреставрируют лепные украшения, а также заменят окна, двери, инженерные коммуникации и восстановят историческую планировку, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице закончили реставрационные работы памятника-часовни русским гренадерам, ставшим героями Плевны. Он находится на площади Ильинские Ворота. Реставрация продолжалась восемь месяцев.