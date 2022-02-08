Открылся прием заявок на конкурс «Новатор Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Конкурс «Новатор Москвы» начал принимать заявки от изобретателей. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что организаторы будут принимать до 4 апреля. Призовой фонд соревнования в этом году составит 20,7 миллиона рублей.

С помощью ежегодной премии власти города стимулируют технический прогресс и создание прогрессивных технологий. В конкурсе три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». В каждой номинации есть направления по медицине, транспорту, экологии, строительству, промышленности и общественным проектам.

Чтобы в выйти в финал соревнования, участники должны доказать экспертам экономический потенциал изобретений. За три года существования конкурса изобретатели подали 1200 заявок на участие, финалистами стали авторы 66 проектов, победителями — 33 разработок. Среди них: система набора текста силой мысли «НейроЧат» и система выращивания зелени iFarm, уточнили на официальном сайте мэра города.

Ранее стало известно, что более 80 ученых получили премию правительства Москвы за 2021 год.