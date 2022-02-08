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Более 80 ученых получили премию правительства Москвы за 2021 год

Георгий Соланович

Город
Более 80 ученых получили премию правительства Москвы за 2021 год
Фото: АГН Москва

Премию правительства Москвы молодым ученым за 2021 год получили 82 человека. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

— В этом году на конкурс поступило уже более тысячи заявок — на 45 процентов больше, чем три года назад. Премии присуждены проектам и разработкам 82 человек. За девять лет существования премии ее получили уже более 500 ученых, — уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Конкурсом предусмотрено 22 номинации, в том числе за работу в области математики, химии, физики, биологии, гуманитарных, общественных, технических и инженерных наук. За девять лет существования конкурса о своих разработках заявили более пяти тысяч ученых города, награды же получили 514 исследователей на общую сумму 486 миллионов рублей.

Среди лауреатов премии правительства столицы проект научного коллектива Сколковского института науки и технологий по разработке новых методов анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для выявления и оценки тяжести значимых заболеваний, в том числе COVID-19, а также работа ученых Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова о биосенсорных электроанализаторах для диагностики и телемедицины, уточнили на сайте мэра Москвы.

1 феварля стало известно о том, что прием заявок на Архитектурную премию Москвы завершится через две недели.

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