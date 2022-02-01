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Прием заявок на Архитектурную премию Москвы завершится через две недели

Виктория Сикерина

Город
Прием заявок на Архитектурную премию Москвы завершится через две недели
Фото: Pexels

Прием заявок на Архитектурную премию столицы завершится 15 февраля. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что особенное внимание в этом году жюри уделит проектам реновации, развития транспортной, социальной, культурной и спортивной инфраструктуры.

— Инфраструктурные объекты — одно из важных направлений развития Москвы и творческой работы для архитектурных бюро. Я рад, что каждый год число заявок по ним растет и качество самих проектов повышается. Именно в том, чтобы создать ориентиры для отрасли, мы видим одну из важнейших задач премии. И, судя по динамике, мы с этой задачей справляемся. Также в сфере коммерческой недвижимости ежегодно подаются интересные заявки, — заявил эксперт.

Архитектурная премия Москвы вручается за наиболее выразительные, оригинальные и качественные проекты архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства.

К участию допускаются любые проекты капитального строительства, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Победителей ожидает награда в один миллион рублей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские премии 2021 года в области журналистики. Городская журналистика, как считает он, выполняет и подтверждает статус высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией. Журналисты всегда были на переднем фронте рядом с учителями и врачами, подчеркнул мэр. Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек, среди них заместитель главного редактора «ВМ» Юлия Тарапата.

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