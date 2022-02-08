В Госдуме предложили изменить принцип начисления налога на вклады для семей

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В России необходимо до 2 миллионов поднять не облагаемую налогом сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. С таким предложением на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной выступил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

По словам политика, в настоящее время процентные доходы физлиц, которые были получены от банковских вкладов в размере более миллиона, облагаются налогом.

Кроме того, при подсчете данного налога в стране не учитывают положение гражданского и семейного законодательства, которое предполагает, что нажитое супругами имущество классифицируется как совместное в равной степени. Так, один из супругов имеет вклад в размере 1,5 миллиона рублей, а второй — не иметь вклада вообще.

— Прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога, — предложил Нилов, чье обращение приводит RT.

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С февраля текущего года с россиян пенсионного возраста, получающих минимальный размер пенсии, не будут взыскивать долги. Пожилым людям оставят сумму не меньше федерального прожиточного минимума.