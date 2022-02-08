Более 20 мостовых переходов в парке «Битцевский лес» заменят эконастилами

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Рабочие в 2022 году в природно-историческом парке «Битцевский лес» заметят 25 пришедших в негодность мостовых переходов современными эконастилами. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

В Битце протекает большое количество рек и ручьев. В природно-историческом парке также много перепадов высот и прудов. В связи с этим для удобства граждан было построено более тридцати мостов. Они связывают районы Ясенево, Коньково, Зюзино, Черемушки, Северное Бутово, Чертаново Северное, Центральное и Южное.

Со временем 25 мостов пришли в негодность, было решено из заменить.

— Все эти сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Среди основных дефектов можно выделить естественный амортизационный износ вследствие продолжительной эксплуатации, — резюмировал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Вместо устаревших конструкций установят эконастилы — металлические конструкции на сваях, обшитые специальной террасной доской. Все работы будут вестись в ручную для того, чтобы не повредить исторический ландшафт. Конструкции будут иметь индивидуальную высоту, их оснастят перилами. В особенно красивых местах парка оборудуют смотровые площадки.

Установка эконастилов упростит и сократит путь посетителей Битцевского леса, уточнили на официальном сайте мэра города.

В декабре в столице завершилось голосование, посвященное концепции сохранения Битцевского леса. Пользователи портала «Активный гражданин» высказались по поводу создания рекреационных зон и спортивного кластера на данной территории. Всего в голосовании приняли участие почти 180 тысяч неравнодушных жителей столицы. Им предложили ответить на шесть вопросов на тему сохранения парковой зоны.