Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 350 лифтов заменят в ЮАО в 2022 году

Георгий Соланович

Город
Более 350 лифтов заменят в ЮАО в 2022 году
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В 2022 году в Южном административном округе (ЮАО) Москвы в рамках программы капитального ремонта планируют заменить 351 лифт. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

ЮАО стал вторым округом Москвы по количеству замен лифтовых конструкций – его опередил только ЮВАО, где обновят 391 подъемник. Больше всего лифтов заменят в 34 доме на Ясеневой улице – 24 конструкции. Самым высоким домом, где будут проводиться работы, стало 24-этажное здание на Каширском шоссе.

Самой старой жилой постройкой, где заменят подъемники, стал дом на улице Трофимова – его построили в 1958 году.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, всего в городе за 2022 год планируют заменить свыше 2,2 тысячи лифтов. Их меняют в год окончания 25-летнего срока службы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что специалисты планируют заменить 315 лифтов в жилых домах на юго-западе столицы. Соответствующие работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Читайте также:
Лифты Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте