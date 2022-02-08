Более 350 лифтов заменят в ЮАО в 2022 году

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В 2022 году в Южном административном округе (ЮАО) Москвы в рамках программы капитального ремонта планируют заменить 351 лифт. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

ЮАО стал вторым округом Москвы по количеству замен лифтовых конструкций – его опередил только ЮВАО, где обновят 391 подъемник. Больше всего лифтов заменят в 34 доме на Ясеневой улице – 24 конструкции. Самым высоким домом, где будут проводиться работы, стало 24-этажное здание на Каширском шоссе.

Самой старой жилой постройкой, где заменят подъемники, стал дом на улице Трофимова – его построили в 1958 году.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, всего в городе за 2022 год планируют заменить свыше 2,2 тысячи лифтов. Их меняют в год окончания 25-летнего срока службы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что специалисты планируют заменить 315 лифтов в жилых домах на юго-западе столицы. Соответствующие работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.