Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В жилых домах на юго-западе Москвы установят 315 новых лифтов в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
В жилых домах на юго-западе Москвы установят 315 новых лифтов в 2022 году
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

Специалисты планируют заменить 315 лифтов в жилых домах на юго-западе столицы. Соответствующие работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Уточняется, что Юго-Западныеадминистративный округ (ЮЗАО) стал третьим в Москве по количеству подлежащих замене подъемников.

Так, в доме № 36 1994 года постройки на улице Гарибальди района Черемушки установят сразу 26 новых лифтов. При этом специалисты планируют обновить подъемники в односекционном 24-этажном панельном здании в Ясеневе.

Самым старым домом, где обновят лифты, стал дом 1956 года постройки на проспекте Вернадского, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что специалисты установили 16 новых лифтов для маломобильных москвичей на инженерных сооружениях города в прошлом году. Новые подъемники появились на трех мостах, трех путепроводах и одном подземном пешеходном переходе.

19 января работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта возобновились в Москве.

Читайте также:
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте