В жилых домах на юго-западе Москвы установят 315 новых лифтов в 2022 году

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Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

Специалисты планируют заменить 315 лифтов в жилых домах на юго-западе столицы. Соответствующие работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Уточняется, что Юго-Западныеадминистративный округ (ЮЗАО) стал третьим в Москве по количеству подлежащих замене подъемников.

Так, в доме № 36 1994 года постройки на улице Гарибальди района Черемушки установят сразу 26 новых лифтов. При этом специалисты планируют обновить подъемники в односекционном 24-этажном панельном здании в Ясеневе.

Самым старым домом, где обновят лифты, стал дом 1956 года постройки на проспекте Вернадского, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что специалисты установили 16 новых лифтов для маломобильных москвичей на инженерных сооружениях города в прошлом году. Новые подъемники появились на трех мостах, трех путепроводах и одном подземном пешеходном переходе.

19 января работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта возобновились в Москве.