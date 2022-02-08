Автоэксперт Баканов объяснил, почему не стоит покупать китайские машины

Парковка / Фото: Анна Быкова

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, с чем связан резкий рост цен на машины из Азии и стоит ли приобретать подобные авто.

Как пояснил эксперт рост цен вызван несколькими факторами. В настоящий момент происходит обновление моделей, машины более раннего производства уже распроданы. Также можно наблюдать дефицит деталей, необходимых для сборки авто. Рост цен также связан с колебаниями курса валют.

Автоэксперт добавил, что до конца 2022 года не стоит ждать снижения уровня цен на машины.

В качестве новой машины эксперт посоветовал не приобретать китайские автомобили, а отдать предпочтение Hyundai Сreta, Renault Duster, которые потом можно перепродать.

— Китайские автомобили все еще уступают именитым брендам. При прочих равных я б все равно отдавал предпочтение автомобилям известных брендов. Хотя бы с ними не будет проблем при перепродаже, — отметил он в комментарии Nation News.

До этого автомобильный эксперт рассказал, как выбрать детское кресло в машину.