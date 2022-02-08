«Будет очень опасно и скользко»: Вильфанд пообещал длительную оттепель в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Оттепель в Москве будет продолжаться до конца недели в Москве Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что теплая погода в столице будет сопровождаться снегом и гололедицей, однако большого количества осадков ждать не стоит.

— Оттепель будет длительная в Москве - до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема - это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит, — резюмировал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ заметил, что снежный покров, несмотря на осадки, увеличиваться не будет. Выпавший мокрый снег «прибьет» его, передает ТАСС.

Во вторник, 8 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня возможны небольшие осадки. Столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла.

Однако ночью в столице ожидается похолодание до минус трех градусов. В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трех градусов. Ночью похолодает до минус пяти. В этот день прогнозируется южный ветер. Его скорость будет составляться 5–10 метров в секунду.