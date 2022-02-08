Более 60 участков земли предоставили за год религиозным организациям в Подмосковье

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Религиозные организации Московской области получили в прошлом году более шестидесяти земельных участков общей площадью более тридцати гектаров, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

— В 25 городских округах нами передано в собственность бесплатно 48 земельных участков, еще 18 участков в 15 муниципалитетах, — рассказала глава Минмособлимущества Наталья Адигамова.

Она добавила, что в прошлом году был проделан большой объем работ в этом направлении.

Земельные участки были переданы в безвозмездное пользование под строительство религиозных объектов. Новые церкви построили в Коломне, Подольске, Зарайске, Богородском, Сергиево-Посадском и других округах.

Сообщается, что работа по передаче земельны участков для нужд религиозных организаций будет продолжена и в текущем году. В этом году уже успели согласовать бесплатное предоставление в собственность нескольких территорий.

Ранее сообщалось, что более 350 земельных участков получили подмосковные врачи за полгода. Подмосковные медики могут получить бесплатную землю благодаря закону, вступившему в силу в июле 2021 года.