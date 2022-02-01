Более 350 земельных участков получили подмосковные врачи за полгода
Более 350 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство предоставили медицинским специалистам за полгода в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Подмосковные медики могут получить бесплатную землю благодаря закону, вступившему в силу в июле 2021 года.
Как отметила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, это важная мера поддержки врачей, поскольку она позволяет медработнику получить землю, на которой он может построить жилье.
— С начала июля земельные участки получили уже 357 врачей региона, — рассказала она.
Больше всего участков предоставили в Домодедове, Воскресенске, Дмитровском округе и Павловском Посаде.
Накануне сообщалось, что дополнительные ресурсы для первичной медпомощи привлекли в Подмосковье. Запись вызова врача с традиционных пяти–семи тысяч в обычное время выросла на прошлой неделе до 80–82 тысяч.
Губернатор региона Андрей Воробьев добавил, что ситуацию осложняет то, что в области выросло число случаев заражения коронавирусом среди врачей.