Более 350 земельных участков получили подмосковные врачи за полгода

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Более 350 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство предоставили медицинским специалистам за полгода в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Подмосковные медики могут получить бесплатную землю благодаря закону, вступившему в силу в июле 2021 года.

Как отметила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, это важная мера поддержки врачей, поскольку она позволяет медработнику получить землю, на которой он может построить жилье.

— С начала июля земельные участки получили уже 357 врачей региона, — рассказала она.

Больше всего участков предоставили в Домодедове, Воскресенске, Дмитровском округе и Павловском Посаде.

Накануне сообщалось, что дополнительные ресурсы для первичной медпомощи привлекли в Подмосковье. Запись вызова врача с традиционных пяти–семи тысяч в обычное время выросла на прошлой неделе до 80–82 тысяч.

Губернатор региона Андрей Воробьев добавил, что ситуацию осложняет то, что в области выросло число случаев заражения коронавирусом среди врачей.